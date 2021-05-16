Российские евреи начнут сбор средств на помощь израильтянам

Российские евреи проведут в воскресенье, 16 мая, в Москве акцию солидарности «С Израилем против террора» в Мемориальной синагоге на Поклонной горе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера.

На благотворительном мероприятии пройдет сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате у границы с сектором Газа.

«Мы с тревогой и сочувствием наблюдаем мощнейшие террористические атаки, которым в последние дни подвергся Израиль, На этот раз террористам удалось достичь трагических результатов: есть погибшие под ракетными ударами и удалось спровоцировать беспорядки внутри Израиля — погромы и взаимные столкновения на национальной почве в масштабах, которых давно не было», — сообщил Каннер. По его словам, сегодня Израилю как никогда нужна поддержка.

Ранее число выпущенных по Израилю ракет подсчитали: по данным израильской армии, оно превысило тысячу.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.