Названа главная ошибка стратегии США против России и Китая

Журналист Джейкоб Хейлбрун в своей статье для издания The National Interest назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая.

Как отмечает обозреватель, конфронтация администрации Байдена по отношению к России неудивительна, поскольку еще до вступления в должность он вместе с коллегами по Демократической партии продвигали идею о том, что Москва якобы поддерживала его соперника на выборах, бывшего американского лидера Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела США.

По мнению Хейлбруна, с приходом к власти Байден «лишь усугубил напряженность между двумя странами», а его заявление о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным не изменило сложившуюся ситуацию в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Журналист также отмечает, что курс новой администрации в отношении Китая так же не изменился.

Автор статьи считает, что неспособность администрации Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США и только способствует сближению России и Китая во всех сферах, что позволит им в будущем противостоять доминирующей роли Вашингтона в мировой политике.

Ранее автор китайского портала Global Times в своей статье выразил мнение, что сотрудничество Пекина с Москвой не позволит разрастаться превосходству США в мире. По мнению обозревателя, новое правление американского государства пытается настроить весь Запад против Китая и только провоцирует новые конфликты в мире. Но такая политика, пишет он, потерпит крах — Россию и Китай не получится загнать в свой миропорядок, так как сегодняшняя мощь двух стран гораздо больше, чем у прежнего военного блока СССР и стран Восточной Европы.