Популярному напитку предрекли подорожание из-за пандемии коронавируса

Индийскому чаю предрекли подорожание из-за пандемии коронавируса, серьезно затронувшей производителей популярного напитка. К настоящему времени очаги инфекции были выявлены на 90 плантациях в штате Ассам, который лидирует в сфере выращивания чая. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно официальным данным, у 500 работников плантаций диагностировали коронавирус. Однако производители не исключают, что реальные цифры могут быть значительно выше. Кроме пандемии, Ассам и другие штаты Индии в этом году столкнулись с засухой, что также сказывается на снижении урожая в стране.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии официально выявлено более 24 миллионов случаев коронавируса, из которых свыше 270 тысяч окончились летальным исходом. Накануне, 16 мая, в страну доставили вторую партию российской вакцины «Спутник V».