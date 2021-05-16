Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию

Вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в воскресенье, 16 мая, в Индию. Об этом сообщил ТАСС посол России в Индии Николай Кудашев.

По его словам, вторая партия российского препарата уже доставлена в индийский город Хайдарабад.

«Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — сказал посол.

Ранее бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил о праве коронавируса на жизнь. По его словам, с философской точки зрения, вирус SARS-CoV-2 — тоже живой организм, который хочет жить, как и люди.

12 мая генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выступил за признание в ВОЗ российской вакцины против коронавируса «Спутник V». «Я знаю, что такой процесс уже идет», — заявил генсек ООН по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. По его словам, организация ценит, что Россия предоставила ее сотрудникам возможность привиться препаратом.