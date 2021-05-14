Миру предрекли катастрофу из-за Китая

Если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, человечество столкнется с катастрофой, предрек стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо. Об этом пишет издание The Hill.

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Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты и европейские страны взяли на себя обязательства снизить количество выбросов, что должно в долгосрочной перспективе привести к общему их сокращению во всем мире. Однако этому может помешать увеличение вредных выбросов в Китае.

Бледсо указал на недавнее исследование Rhodium Group, в котором говорилось, что в 2019 году количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых.

По мнению эксперта, если такая тенденция продолжится, то может не достигнуть цели Парижского соглашения — углеродной нейтральности к 2050 году. Это может увеличить риск катастрофических климатических изменений.

В марте издание Bloomberg сообщило, что попытки стран мира снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сделать мир чище оказались под угрозой из-за крупнейших потребителей угля — США, Китая и Индии. Эти государства готовятся нарастить потребление настолько, что снижение выбросов CO2, зафиксированное во время пандемии коронавируса, окажется бесполезным. США в этом году планируют увеличить потребление на 16 процентов, а затем еще на 3 процента в 2022 году. Китай и Индия, на долю которых вместе приходится почти две трети спроса, не планируют сокращать его в ближайшей перспективе.