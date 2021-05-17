Обнаружен источник лжи о вакцинах против коронавируса

Большинство ложных слухов о прививках распускает одна и та же группа людей — так называемая «дюжина дезинформации», в которую входят видные деятели, выступающие против вакцинации. К такому выводу пришли специалисты некоммерческого Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) и организации Anti-Vax Watch. Некоторые из активистов были заблокированы в социальных сетях, однако другие продолжают кампании по дискредитации вакцин. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали 812 тысяч сообщений, опубликованных в Facebook и Twitter в период с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Они обнаружили, что всего 13 людей, которые основали собственные некоммерческие организации, являются источниками 65 процентов пропаганды, направленной на дискредитацию вакцин. Эти люди не имеют соответствующего медицинского образования, но обладают средствами, позволяющими им распространять ложь о прививках.

Активисты-антивакцинаторы имеют общую аудиторию, в которую входит более 95 миллионов подписчиков. В «дюжину дезинформации» входят остеопаты Джозеф Меркол и Рашид Буттар, адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, бывший бодибилдер Тай Боллинджер и его жена Шарлин, остеопатка Шерри Тенпенни, активист «Нации Ислама» Риццу Ислам, бьюти-блогер Эрин Элизабет, сторонники альтернативной медицины Сэйер Джи, Келли Броган и Кристиан Нортроп, хиропрактик Бен Таппер и активист Кевин Дженкинс, заявлявший, что вакцины нужны для «уничтожения черных».

Влияние группы варьируется в зависимости от социальной платформы: в Twitter они охватывают 17 процентов твитов о вреде вакцин, а в Facebook — 73 процента контента. По словам исследователей, владельцы социальных сетей должны принять меры по предотвращению распространению дезинформации, поскольку, в конечном итоге, она приводит к гибели тысяч людей из-за пандемии.