Россия
 
Последние новости
Кадыров отказался считать свои слова о Нурмагомедове оскорблением
Определен способ предотвратить смерть от коронавируса
Половину пассажиров самолета выгнали с рейса из-за плохих анализов
Мужчина в Москве натравил бойцовских собак на сотрудника ДПС 
Темнокожего судью перепутали с преступником и заковали в наручники
Мать пятилетней девочки обругали в сети за наряд дочери на школьном празднике
Бывшего участника «Дома-2» избили на дне рождения сына
Кличко пригрозил Зеленскому и сравнил его с Януковичем
Коммунальщики в Петербурге без предупреждения срезали у россиянина балкон
Создавший Ethereum выходец из России сжег токены на миллиарды долларов
Новости партнеров

Школьный автобус перевернулся на российской трассе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: МВД России по Краснодарскому краю

Автобус со школьниками перевернулся на трассе в Тбилисском районе Краснодарского края. Об этом РБК рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель развозил детей по домам после уроков. «Поворачивая налево, съезжал на второстепенную дорогу. Автомобиль ВАЗ-21099 проигнорировал маневр автобуса и на большой скорости совершил столкновение с ним», — сообщили в ведомстве, отметив, что после удара автобус опрокинулся на крышу.

В салоне находились шофер, учитель и двое учеников. Они получили травмы мягких тканей и доставлены в больницу. Легковая машина пострадала сильнее. По данным издания «Кубанские новости», 20-летнего водителя зажало в искореженном кузове, его извлекали спасатели с помощью специального оборудования, молодой человек также госпитализирован. Ранее россиянин уже неоднократно нарушал ПДД — превышал скорость и пересекал сплошную.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Краснодарском крае произошла авария с участием школьного автобуса
Появилось видео с места жесткого ДТП со школьным автобусом, где пострадали дети
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Смертельная авария с участием автобуса произошла в российском городе