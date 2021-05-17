Школьный автобус перевернулся на российской трассе

Автобус со школьниками перевернулся на трассе в Тбилисском районе Краснодарского края. Об этом РБК рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель развозил детей по домам после уроков. «Поворачивая налево, съезжал на второстепенную дорогу. Автомобиль ВАЗ-21099 проигнорировал маневр автобуса и на большой скорости совершил столкновение с ним», — сообщили в ведомстве, отметив, что после удара автобус опрокинулся на крышу.

В салоне находились шофер, учитель и двое учеников. Они получили травмы мягких тканей и доставлены в больницу. Легковая машина пострадала сильнее. По данным издания «Кубанские новости», 20-летнего водителя зажало в искореженном кузове, его извлекали спасатели с помощью специального оборудования, молодой человек также госпитализирован. Ранее россиянин уже неоднократно нарушал ПДД — превышал скорость и пересекал сплошную.