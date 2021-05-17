Александр Емельяненко поддержал Кадырова и обесценил победы Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова и обесценил победы соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Prostoprosport.

Спортсмен посчитал, что в словах Кадырова есть истина, так как Нурмагомедов всегда дерется со слабыми соперниками. «С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно», — добавил он, отметив, что единственным сложным противником в карьере дагестанца был ирландец Конор Макгрегор.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он посчитал, что в чеченском промоушене ему будет сложнее одержать победу.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.