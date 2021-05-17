В новых учениях НАТО у границ России увидели угрозу

17 мая в Эстонии начинаются военные учения НАТО «Весенний шторм», где примут участие около 7 тысяч военнослужащих. Об этом говорится на сайте пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии.

В учениях примут участие военнослужащие пехоты, авиации и флота США, а также Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. «Весенний шторм» продлится до 5 июня. Командующий передовыми силами НАТО в Эстонии Пол Клейтон счел учения «кульминацией» тренировок военных.

«Сегодня мы видим, что угроза со стороны России остается самой большой проблемой безопасности не только для Эстонии и других стран Балтии и Польши, но и для государств Восточной Европы», — цитирует Клейтона RT. В связи с этим некоторые эксперты, опрошенные изданием, выразили опасение: в очередных учениях у границ России можно увидеть угрозу ее безопасности.

В частности, военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT заявил, что «все это похоже на чистой воды провокацию». По его мнению, действия стран НАТО трудно расценивать как оборонительные.

13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО повысила интенсивность учений у границ России. По его мнению, такие действия «носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом».

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