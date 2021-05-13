Швеция сочла себя способной вести войну с Россией

Командующие Вооруженными силами Швеции сочли армию страны готовой к военному противостоянию с Россией, пишет издание Dagens Nyheter.

В беседе с журналистами главнокомандующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем подчеркнул, что потенциала государства достаточно для того, чтобы «создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия». При этом он отметил, что Москва стала чаще проводить учения и со временем они становятся не только масштабнее, но и сложнее. Эдстрем добавил, что шведские силы во время проведения маневров планируют отрабатывать удары по слабым местам потенциального врага.

Командующий сухопутными войсками Швеции Карл Энгельбректсон, в свою очередь, высказал мнение о том, что вооруженным силам страны следует начать обеспечивать готовность к действиям на стратегически важных шведских территориях, а также проводить совместные учения с Финляндией.

Рассуждая о потенциальном конфликте между НАТО и Россией, глава ВМС Эва Скуг Хаслум отметила, что Стокгольм не останется в стороне, а потому необходимо подготовить план действий для такого сценария и быть к нему готовыми.

Журналисты издания пришли к выводу, что актуальная для эпохи холодной войны модель поведения, предполагающая отказ от участия в альянсах в мирное время во имя сохранения нейтралитета в случае военного конфликта, уходит в прошлое. По их мнению, Стокгольму следует участвовать в боевых действиях на территории страны и за ее пределами либо самостоятельно, либо в составе альянса. Чтобы это стало возможным, страна усиливает финансирование войск. Так, в 2021 году на эти цели пообещали направить 7,9 миллиарда долларов (587 миллиардов рублей), а к 2025 году эта сумма вырастет до 10,7 миллиарда долларов (794,5 миллиарда рублей).