В Белоруссии отказались показывать «Евровидение»

В Белоруссии не покажут музыкальный конкурс «Евровидение-2021» на региональном телевидении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Там сообщили, что не будут транслировать конкурс из-за отстранения белорусских музыкантов от участия. Страну должна была представлять группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя», однако организаторы увидели в ней политический подтекст. Они посчитали, что это может нанести вред репутации «Евровидения». Позднее Белоруссия выбрала новую песню для конкурса, но ее также не согласовали.

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Карран позднее рассказал, что «довольно сложно выискивать в песнях политический подтекст, но в этом случае ситуация была для нас совершенно понятной, особенно с учетом того, что происходит в Белоруссии».

После прошедших в августе 2020 года выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты. Уличные шествия жестко разгонялись силовиками, на протестующих было заведено множество уголовных дел. Действия белорусской власти осудили в европейских странах, страну, в частности, лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.