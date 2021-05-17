Суд оправдал перевозившего тротил в машине бывшего майора МВД

Суд вынес оправдательный приговор бывшему майору регионального управления МВД в Новороссийске. Его подозревали в перевозке тротила. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящее время данное дело закрыто.

Сотрудник полиции был автором блога на тему коррупции в региональном МВД. Через некоторое время мужчина попал под уголовное преследование.

В 2019 году в его автомобиле обнаружили шесть килограммов тротила. Однако майор завил, что собирался сдать найденные вещдоки в полицию. В отношении офицера возбудили дело.

Сейчас он планирует потребовать компенсацию за десять месяцев нахождения в СИЗО.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Андрей Сергеев и его жена Евгения Садовская получили сроки за хищение у ведомства шести миллионов рублей. Сергеева приговорили к пяти годам колонии, а его супругу к четырем годам условно.