Оперштаб опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом передает РИА Новости.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в туристической области писало, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня.

17 мая сообщалось, что российские специалисты отправятся в Турцию, чтобы проверить эпидемиологическую обстановку на курортах и оценить перспективу возобновления авиасообщения со страной. Данное решение было принято по итогам встречи вице-премьера России Татьяны Голиковой с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции.