Россия пообещала помочь Турции в борьбе с коронавирусом

Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Она призвала наращивать совместные усилия. Сообщается, что в первую очередь речь идет о производстве вакцины «Спутник V» на территории Турции.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что процесс массовой иммунизации населения поможет победить пандемию COVID-19.

Ранее сообщалось, что турецкие дипломаты во главе с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем отправились в Россию для участия в переговорах о возобновлении авиасообщения. В ходе встречи Турция должна представить результаты мер, принятых в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за увеличения там количества заразившихся коронавирусом.