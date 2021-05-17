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Байден собрался обогнать Россию по поставкам вакцин от коронавируса

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты станут «арсеналом вакцин» от коронавируса для нуждающихся стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к концу июня США поставят в другие государства в общей сложности 80 миллионов доз препаратов от вируса. Президент отметил, что таким образом «будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной». Он также подчеркнул, что это будет больше, чем послали Россия и Китай.

Ранее Байден рассказал, что Соединенные Штаты добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. «Мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

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