Байден собрался обогнать Россию по поставкам вакцин от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты станут «арсеналом вакцин» от коронавируса для нуждающихся стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к концу июня США поставят в другие государства в общей сложности 80 миллионов доз препаратов от вируса. Президент отметил, что таким образом «будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной». Он также подчеркнул, что это будет больше, чем послали Россия и Китай.

Ранее Байден рассказал, что Соединенные Штаты добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. «Мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.