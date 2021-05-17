Палестинцы призвали насиловать дочерей евреев в Британии

Участники автопробега в поддержку палестинцев призвали насиловать дочерей евреев. Инцидент произошел на севере Лондона, видео происшествия было опубликовано в Twitter.

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На кадрах слышно, как один из участников демонстрации скандирует в громкоговоритель: «К черту евреев! Насилуйте их дочерей». В полиции Британии сообщили, что после инцидента четверо мужчин были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка. Представитель Скотланд-Ярда также назвал подобные высказывания «шокирующими и неприемлемыми».

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения продолжаются до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.