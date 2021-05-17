Москвичи стали захватывать больше земли

Специалисты Росреестра Москвы во время проверки выявили, что за первые три месяца 2021 года средняя площадь самовольно захваченного участка земли в столице увеличилась в 1,2 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2020-м. Показатель достиг 312 квадратных метров вместо прошлогодних 195 «квадратов». Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Эксперты земельного надзора организовали в первом квартале 2021 года 321 проверку, в 311 случаях (97 процентов) были выявлены нарушения. Они выписали 74 постановления физическим лицам, 55 из них касались самовольного занятия земли. Подобное значение в 3,2 раза больше показателя января-марта 2020 года — тогда специалисты зафиксировали 17 случаев.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до введения карантинных мер, количество проверок увеличилось на 15 процентов. И, к сожалению, тенденция по самозахвату земли не снижается. По закону владелец не имеет права самовольно использовать "свободную" землю рядом со своим участком», — пояснили в Росреестре. Нарушителям выдают предписание об освобождении земли и устанавливают штраф. Физическому лицу придется заплатить минимум пять тысяч рублей.

В сентябре 2020 года житель Тимирязевского района Москвы самовольно захватил участок на крыше жилого дома, построив там зимний сад, а в своей квартире на месте санузла незаконно оборудовал сауну. Представители Мосжилинспекции провели проверку, после которой обязали собственника привести планировку помещений в порядок.