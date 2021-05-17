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Евросоюз продлил санкции против российских граждан

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Совет Европейского союза продлил санкции против угрожающих Евросоюзу и его странам-членам кибератак на один год, до 18 мая 2022-го. Об этом сообщает РИА Новости.

Рамочный механизм, позволяющий применять ограничительные меры, против ответственных за кибератаки был утвержден в ЕС 17 мая 2019 года. В список тех, против кого были введены санкции, входят граждане России, Китая и Северной Кореи, а также организации из данных стран.

Ограничительные меры подразумевают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов. Помимо этого, физическим и юридическим лицам Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список. Всего в настоящее время санкции действуют против восьми граждан различных стран и четырех организаций.

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