Президент Украины Владимир Зеленский попросил трех министров уйти в отставку. Подробности увольнения чиновников раскрыты в материале «РБК — Украина».

По данным издания, 14 мая Зеленский вызвал к себе министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова и предложил им уйти из правительства по собственному желанию.

Со стороны министерства развития экономики «ощущался определенный дефицит инициатив», а министерство инфраструктуры допустило «просчеты в управлении отраслью», пояснил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Источник в парламенте рассказал, что вопрос об увольнении Степанова поднимается уже в третий раз из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Криклий и Петрашко согласились уйти со своих постов. Степанов же попросил время на размышления, а затем заявил в телеэфире, что заявления не писал, а уйдет в отставку только в том случае, если за это проголосует Верховная Рада.

«Я знаю точно, что я сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что этот год был одним из самых тяжелых в истории Украины. У нас есть достижения, мы сделали даже не шаг, а прыжок вперед», — отметил он.

Сразу после этого в Раду поступило представление от премьера на увольнение Степанова. Парламент может рассмотреть вопрос об отставке министров 18 мая, назначить новых глав ведомств — 20 мая.