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Российская элита стала качественней

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия улучшила свои позиции в рейтинге качества элит, заняв 65-е место из 151-го. Об этом говорится в исследовании Университета Санкт-Галлена и «Сколково», пишет Forbes.

В прошлом году в исследовании оценивались элиты 32 стран, тогда Россия была на 23-м месте. Под элитами понимаются группы людей, которые используют успешные бизнес-модели, генерируют капиталы и способны аккумулировать власть. Росту позиции России поспособствовали экономические показатели: страна заняла первое место по налоговым поступлениям и по разнице между налогом на прирост капитала и подоходным налогом, а по госдолгу — пятое. Эксперты отмечают, что власти проводят консервативную и предсказуемую макроэкономическую политику.

Также Россия заняла первое место по количеству self-made-миллиардеров и десятое — по числу женщин, добившихся успеха самостоятельно. Однако по безработице и росту производительности труда страна находится ниже медианы.

Ранее стало известно, что в российских банках размещают средства около 41 тысячи человек с финансовыми активами от одного миллиона долларов. За год этот показатель увеличился на 10,8 процента.

В Morgan Stanley подсчитали, что на долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов от всего размера ВВП России.

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