Миллионер купил футбольный клуб и заставил 126-килограммового сына играть в нем

Китайский миллионер Хэ Шихуа купил футбольный клуб второго дивизиона «Цзыбо Куджу» и заставил 126-килограммового сына играть в нем. Об этом сообщает NewsLine.

По информации источника, бизнесмен заставил главного тренера команды включать в основной состав своего сына. Отмечается, что тот должен проводить на поле 90 минут и выполнять все стандарты, включая исполнение пенальти. Пользователи сети высмеяли фото, на котором футболист подает угловой.

После пяти матчей «Цзыбо Куджу» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Команда забила два мяча и пропустила 10 мячей в свои ворота.

В феврале прошлого года российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов рассказал о проблемах с весом. Футболист вспомнил, что осенью 2018 года, выступая в любительской лиге Тольятти, он весил 114 килограммов.