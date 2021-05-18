Ошибка девушки в размере эротического белья рассмешила пользователей сети

Покупательница приобрела эротическое белье в интернет-магазине Shein, ошиблась с размером и рассмешила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница с никнеймом @jackontherocks__ продемонстрировала на камеру новые вещи. Речь идет о комплекте черного цвета из сетчатой ткани, состоящем из трусов и кроп-топа с длинными рукавами. Размер наряда оказался чересчур маленьким, и женщина решила надеть его на своего французского бульдога. «Как это вообще должно налезть на женщину или мужчину?» —сказала она.

Публикация стала вирусной и набрала почти 663 тысячи просмотров и 162 тысячи лайков. Подписчиков блогерши рассмешил внешний вид ее питомца, и они принялись шутить об этом в комментариях. «Ему действительно очень идет!», «Пожалуйста, сфотографируй его и прикрепи снимок к отзыву на сайте Shein!», «Вот бы ему еще накладные ресницы», «В таком виде он сможет помочь тебе подзаработать денег», «Теперь ты обязана завести ему аккаунт на OnlyFans!» — писали юзеры.

В апреле отличие костюма на фото в интернет-магазине от реальности рассмешило блогершу. 21-летняя пользовательница с никнеймом shortforlasagne приобрела коричневый комплект бренда Boohoo, состоящий из укороченного худи и треников. На рекламной фотографии в сети товар представляет модель высокого роста: она приподнимает толстовку и демонстрирует свой пресс. На кадрах видео в TikTok Аня позирует перед камерой в доставленном ей том же самом комплекте, разводит руки в стороны и смеется. Видно, что худи на несколько размеров велико покупательнице и отличается от заявленного на рекламном снимке.