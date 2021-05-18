Мужчину оштрафовали на 46 миллионов рублей за убийство креветок

Власти американского штата Гавайи оштрафовали местного жителя на 633,8 тысячи долларов (около 46,7 миллиона рублей) за убийство креветок. Об этом сообщает West Hawaii Today.

14 мая совет по земельным и природным ресурсам Гавайев выписал штраф 54-летнему Уэйну Киэлану Спатцу (Wayne Keaulana Spatz). Мужчину осудили за то, что он вылил в водоем муравьиный яд и тем самым убил 6,25 тысячи креветок.

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Спатца вывели на чистую воду после того, как в июле 2020 года сотрудник департамента по земельным и природным ресурсам получил жалобу от одного из местных жителей. Очевидец рассказал, что видел, как мужчина вылил в ручей жидкий муравьиный яд, и на поверхность всплыли тысячи мертвых креветок. Властям потребовалось несколько месяцев, чтобы провести расследование и вынести правонарушителю приговор.

За каждое погибшее животное Спатца заставили заплатить 100 долларов (7,4 тысячи рублей). Финальная сумма штрафа также включает 200 долларов (14,7 тысячи рублей) за незаконное использование отравляющего вещества и 8,64 тысячи (636,5 тысячи рублей) долларов за издержки, понесенные в ходе расследования. На текущий момент это самый крупный штраф, выставленный властями штата за нанесение вреда водным ресурсам.

Ранее сообщалось, что в городе Калланг, Сингапур, злоумышленник пришел в зоомагазин и отравил около 50 аквариумных рыбок. На записи, снятой камерой видеонаблюдения, можно заметить, как мужчина подходит к аквариуму и подкидывает туда неизвестное вещество.