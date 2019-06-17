Мужчина пришел в зоомагазин и отравил редких рыбок

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В городе Калланг, Сингапур, злоумышленник пришел в зоомагазин и отравил большое количество аквариумных рыбок. Видеозаписью произошедшего заинтересовался информационный портал Asia One.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня. На записи, снятой камерой видеонаблюдения, можно заметить, как неизвестный подходит к аквариуму, в котором содержится около 40-50 рыб, и подкидывает туда некое вещество. После этого вода в резервуаре стала мутной и, по словам сотрудников магазина, начала источать сильный запах.

Хозяин магазина Нг Хим Йик заявил, что тут же подбежал к аквариуму и попытался спасти рыбок. На следующий день мужчина написал заявление в полицию и рассказал, что ущерб составил около 500 сингапурских долларов (23,4 тысячи рублей), так как погибли редкие виды. Он отметил, что злоумышленник уже не первый раз появляется в его магазине.

«Это сильно шокировало меня, потому что я не знаю, кто мог сделать подобное. У нашего магазина нет ни с кем конфликтов», — рассказал Нг Хим Йик.

Полиция расследует произошедшее.

В сентябре 2018 года сообщалось, что британка отомстила бывшему партнеру, жестоко убив его аквариумных рыбок. Женщина записала видео, в котором она медленно и мучительно убивает питомцев, наливая в аквариум литр отбеливателя.

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