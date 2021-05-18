Путин обратился к участникам фестиваля «Москва встречает друзей»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям XVIII международного фестиваля «Москва встречает друзей», который проходит с 18 мая по 1 июня. Телеграмма опубликована во вторник, 18 мая, на сайте Кремля.

В этом году фестиваль будет посвящен врачам, борющимся с эпидемией коронавируса, и пройдет под девизом «Жизнь отстоявшим».

«Созданный по инициативе выдающегося музыканта современности Владимира Теодоровича Спивакова, ваш фестиваль выполняет важную, благородную миссию — помогает талантливым ребятам из разных регионов России и других стран осуществить свою мечту, открывает им дорогу в мир большого искусства, приобщает к непреходящим духовным ценностям», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что фестиваль открывает талантам дорогу в «большое искусство».

Международный фестиваль «Москва встречает друзей» — титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.