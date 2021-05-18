Россияне задержали сбившего двух детей пьяного водителя

Полицейские задержали 30-летнего жителя Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗа сбил двух подростков и скрылся, сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, поздно вечером 15 мая пьяный водитель наехал на идущих по краю проезжей части подростков 13 и 14 лет. Несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. После инцидента подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан жителями села Ямаши и передан сотрудникам полиции.

Следователи допрашивают очевидцев и изучают личность подозреваемого. Фигурант дела находится под стражей, сообщают в башкирском следственном комитете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 264 п. 4 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Расследование уголовного дела находится под контролем у руководства следственного управления республики.