Россия
 
Последние новости
Стало известно о планах США отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Умер самый успешный мотогонщик СССР
ФАС не получала ходатайство «Магнита» о покупке «Дикси»
Армения назвала условие применения силы на границе с Азербайджаном
Кейт Мосс дала шанс фанатам увидеть ее топлес
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
Состояние пострадавшей в устроенном блогером Эдвардом Билом ДТП ухудшилось
Нарышкин привел в пример США в ответ на вопрос о подавлении демократии в России
Затерянная десятки лет назад деревня появилась из-под воды
Новости партнеров

Россияне задержали сбившего двух детей пьяного водителя

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полицейские задержали 30-летнего жителя Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗа сбил двух подростков и скрылся, сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, поздно вечером 15 мая пьяный водитель наехал на идущих по краю проезжей части подростков 13 и 14 лет. Несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. После инцидента подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан жителями села Ямаши и передан сотрудникам полиции.

Следователи допрашивают очевидцев и изучают личность подозреваемого. Фигурант дела находится под стражей, сообщают в башкирском следственном комитете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 264 п. 4 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Расследование уголовного дела находится под контролем у руководства следственного управления республики.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пассажир выхватил руль у водителя автобуса и погубил шесть человек
В Госдуму внесут закон о конфискации машин нарушителей после ДТП с блогером
В ГИБДД проверили влияние кваса, кефира и безалкогольного пива на алкотестеры