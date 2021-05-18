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Нарышкин привел в пример США в ответ на вопрос о подавлении демократии в России

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не согласился с мнением, что в России подавляется демократия, о чем он сказал в интервью «Би-би-си».

В ответ на вопрос американского журналиста об ощущениях подавления демократии в России он удивился, почему у корреспондента нет подобных чувств после прошедших в США выборов президента. По мнению главы СВР, в ходе американской кампании были нарушены фундаментальные принципы демократии, право свободы слова и распространения информации.

Он привел в пример блокировку действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа в Twitter. «Это не значит, что у меня к нему позитивное отношение, но его просто взяли и выкинули из социальных сетей. Где свобода слова и демократия?» — сказал Нарышкин. Он также добавил, что западные СМИ не возмущаются из-за выборов в США по причине «одиозной евроатлантической солидарности».

В том же интервью Нарышкин рассказал, что руководство ЕС готовит новую провокацию против России — клеветнические обвинения в разжигании Москвой антипрививочного движения за рубежом.

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