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В США назвали способную привести Киев к проигрышу Москве ошибку Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Leah Millis / Reuters

В США назвали ошибку американского президента Джо Байдена, способную привести Киев к проигрышу Москве в случае военного конфликта. Об этом написал политический аналитик Харун Карчич в своей статье для издания The National Interest.

По словам Карчича, администрация Байдена заинтересована в поддержке Украины против «территориальной экспансии» России в Черном море. Однако Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в случае резкого ухудшения отношений США и Турции.

При этом Украина вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции, подчеркнул аналитик. «Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией — равносильна тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде», — объяснил он.

Ранее журналист Джейкоб Хейлбрун в статье для The National Interest назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая. По его словам, неспособность администрации Байдена расставить приоритеты способствует сближению России и Китая во всех сферах, что позволит им в будущем «противостоять доминирующей роли Вашингтона в мировой политике».

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