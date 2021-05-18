Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов

В апреле российские банки одобрили 37,1 процента заявок на розничные кредиты. Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

Утверждается, что это максимальный показатель с июня 2019 года. При этом в сравнении с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процент, а с февралем — на 2,2 процента.

В НБКИ пояснили, что кредитные организации начали смягчать требования к заемщикам, поскольку у банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики.

Ранее директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас перечислила поводы, которые она считает неподходящими для взятия ссуды. По ее словам, не стоит брать кредиты на импульсивные покупки, например, на смартфоны, а также на инвестиции и путешествия.

4 мая юристы предупредили россиян о возможном наказании со стороны банков за досрочное погашение кредита. С 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без начисления комиссий и дополнительных платежей, однако существуют кредитные организации, игнорирующие законодательство. Если банк все же наложил штраф, его можно оспорить в суде.