Украина назвала свои контакты с США беспрецедентными по интенсивности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал контакты между Киевом и Вашингтоном рекордными по своей интенсивности со времен распада СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Динамику улучшения отношений с США дипломат расценил как беспрецедентную и заверил, республика не намерена «сбавлять обороты» на этом направлении. «Наше стратегическое партнерство успешно развивается. (...) Такого не было никогда за все годы независимости Украины», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина уже начала выполнять обещания и договоренности, которые были достигнуты в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в начале мая. «Все вопросы, которые обсуждались во время визита госсекретаря, движутся, начиная от поддержки США в противодействии РФ и заканчивая поддержкой процесса реформ на Украине», — подчеркнул министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений его членов принять республику в свои ряды. Он также подчеркнул, что материальная и техническая помощь со стороны альянса для укрепления обороны страны в последнее время существенно возросла.