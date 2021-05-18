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Песков прокомментировал данные об увольнениях в метро из-за митинга Навального

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане, которые лишились работы якобы из-за регистрации на портале в поддержку блогера Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), могут обратиться в прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга журналисты спросили Пескова, как в администрации президента относятся к «увольнениям по политическим мотивам» и насколько эти действия оправданы.

«Наверное, там речь идет об участии в незаконных акциях? Точно мы с вами не знаем, поэтому я здесь не могу сказать. Но, скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя, и здесь главное — это вопрос соответствия Трудовому кодексу», — сказал пресс-секретарь президента.

Если работодатель нарушил Трудовой кодекс, то уволенные сотрудники метро могут обратиться в прокуратуру, именно это ведомство отвечает за «соблюдение законности», подчеркнул Песков.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз московской подземки сообщил, что с начала мая в метро было уволено более 50 человек. Причиной тому якобы послужила политическая позиция уволенных и их регистрация на портале в поддержку Алексея Навального, данные с которого позже просочились в сеть.

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