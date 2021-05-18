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Песков попросил «не гадать на кофейной гуще» из-за встречи Путина и Байдена

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов «не гадать на кофейной куще» насчет места встречи Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться официального сообщения. «Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме», — сказал Песков и добавил, что после достижения окончательной договоренности Кремль сделает сообщение.

Накануне, 17 мая, СМИ со ссылкой на источники в государственных органах сообщили, что двусторонний саммит лидеров России и США, вероятно, может пройти в Швейцарии. Отмечалось, что решение о дате и месте проведения встречи во многом зависит от итогов двусторонних переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в конце мая.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года на территории нейтральной страны. Так глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

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