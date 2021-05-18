Зеленский внесет в Раду неотложный законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав. Об этом глава государства заявил 18 мая по случаю отмечаемого на Украине Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах», — сказал Зеленский. По словам украинского лидера, это решение «откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты».

Он напомнил, что в марте этого года была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, приоритетное место в которой отводится восстановлению и обеспечению прав крымских татар. В своем обращении Зеленский также выразил убеждение, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

В марте этого года в МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к Украине. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их расположение. Захарова подчеркнула: любые попытки «вернуть» полуостров в состав Украины — ни что иное как агрессия против России.