Убивший семью из-за компьютерных игр россиянин получил пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Красноярска Ивана Ежова, убившего весной прошлого года семью из трех человек. Об этом в среду, 19 мая, сообщает РИА Новости.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, он должен заплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее суд присяжных признал Ежова виновным в совершении преступления.

По данным следствия, мужчина напал на соседей, будучи пьяным. Отмечается, что причиной убийства могли стать сцены компьютерных игр, повлиявшие на поведение злоумышленника.

Преступник нанес погибшим множество ударов ножом. После расправы он тщательно замаскировал следы содеянного, по которым его можно было вычислить.

14 мая сообщалось, что житель Луги был задержан по подозрению в убийстве жены. После трагедии мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги. Муж погибшей числится как официально безработный, однако он принимал участие в массовках исторического кино, в том числе в съемках российского фильма «Сталинград».