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Популярный бренд показал способ сделать топ из трех вещей и смутил покупателей

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Способ сделать топ из подручных средств на странице популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos вызвал споры среди клиентов марки. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда.

На размещенном в сети ролике блогерша с никнеймом tocestyle демонстрирует лайфхак, с помощью которого девушки смогут создать летний кроп-топ. Для этого она использовала три вещи: яркий оранжевый шарф средней длины, черную веревку и резинку для волос.

Так, сперва героиня ролика дважды сложила шарф пополам и соединила его концы с помощью резинки. Затем она приложила получившийся кусок ткани к спине и соединила его в области груди, продев через петли черную веревку. После этого блогерша скрестила ее концы между собой и завязала вокруг шеи. Публикация набрала 19 тысяч лайков.

Финальный результат смутил поклонников бренда, и они принялись писать об этом в комментариях. «Боже милостивый. Нет», «Я ничего не поняла», «Такой топ никогда не сможет прикрыть мою грудь», «Девочки, даже не пробуйте», «Выглядит нелепо», — негодовали они.

В марте наряд в стиле 90-х популярного у россиян бренда стал предметом споров в сети. На размещенном в сети ролике блогерша Стерлинг Монне (Sterling Monnet) позирует в голубых рваных джинсах с высокой посадкой, белых футболке и кедах на шнуровке. Подписчики марки упрекнули девушку в том, что ее внешний вид не соответствует трендам упомянутого десятилетия.

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Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
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