Популярный бренд показал способ сделать топ из трех вещей и смутил покупателей

Способ сделать топ из подручных средств на странице популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos вызвал споры среди клиентов марки. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда.

На размещенном в сети ролике блогерша с никнеймом tocestyle демонстрирует лайфхак, с помощью которого девушки смогут создать летний кроп-топ. Для этого она использовала три вещи: яркий оранжевый шарф средней длины, черную веревку и резинку для волос.

Так, сперва героиня ролика дважды сложила шарф пополам и соединила его концы с помощью резинки. Затем она приложила получившийся кусок ткани к спине и соединила его в области груди, продев через петли черную веревку. После этого блогерша скрестила ее концы между собой и завязала вокруг шеи. Публикация набрала 19 тысяч лайков.

Финальный результат смутил поклонников бренда, и они принялись писать об этом в комментариях. «Боже милостивый. Нет», «Я ничего не поняла», «Такой топ никогда не сможет прикрыть мою грудь», «Девочки, даже не пробуйте», «Выглядит нелепо», — негодовали они.

В марте наряд в стиле 90-х популярного у россиян бренда стал предметом споров в сети. На размещенном в сети ролике блогерша Стерлинг Монне (Sterling Monnet) позирует в голубых рваных джинсах с высокой посадкой, белых футболке и кедах на шнуровке. Подписчики марки упрекнули девушку в том, что ее внешний вид не соответствует трендам упомянутого десятилетия.