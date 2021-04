Модель снялась в трениках с торчащим бельем для рекламы Asos

Модель снялась в рекламной кампании британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, в трениках с торчащим бельем . Снимки появились на сайте ретейлера.

На размещенных кадрах манекенщица позирует в босоножках на каблуках и джоггерах черного цвета с деталями, имитирующими торчащее белье. При этом за счет спущенных штанов бедра девушки частично обнажены. Стоимость вещи с низкой посадкой марки Asos Design составляет 2190 рублей.

В январе фотография модели в аналогичных брюках смутило клиентов. Лилии Уэдделл (Lilia Weddell) снялась в черном боди стоимостью 12 фунтов стерлингов (1273 рубля) и бежевых спортивных штанах с низкой посадкой. Пользователи сети принялись критиковать наряд девушки в комментариях. «Натяни брюки. Что это за чушь?» — возмущались они.

В марте 2019 года аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.