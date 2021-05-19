Стрельба по яблоку из гранатомета на свадьбе попала на видео

В Сербии на свадьбе решили устроить стрельбу из гранатомета по яблоку, рассказали РИА Новости.

Фрукт прикрепили на высокий шест и подняли на высоту нескольких метров. Задачей гостя торжества стало сбить его из гранатомета. Прицельным выстрел, судя по видеозаписи, не получился — в цель гость не попал, и снаряд пролетел мимо и оказался на участке соседей.

Были ли какие-либо последствия у такого «конкурса», неизвестно. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Австралии невеста попросила гостью изменить внешность, пригрозив тем, что не пустит ее на свадьбу, чем вызвала гнев людей в сети.