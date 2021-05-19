Не желавшей воспитывать ребенка паре отказали в разводе

Суд в китайском городе Янчжун, провинция Цзянсу, отказал в разводе паре, так как ни муж, ни жена не хотели брать на себя обязанности по воспитанию ребенка. Об этом сообщает издание Sixth Tone.

Муж и жена готовы были разделить и имущество, и долги, но так и не нашли понимания по вопросу, с кем из них останется ребенок. Мать девочки заявила, что не готова содержать ее из-за своего финансового положения, а отец сказал, что не сможет заботиться о дочери из-за частых командировок по работе.

«В реальности многие пары не берут на себя ответственность в вопросах воспитания детей. Чтобы стать родителями, не нужно проходить тесты и получать разрешения. Решение суда может стать предупреждением для пары: им нужно понять, что значит быть родителями», — заявил адвокат по бракоразводным делам Чжан Ин (Zhang Ying).

Согласно новому китайскому закону, парам, которые подают на развод, дается 30 дней на размышления. Если в течение этого времени супруги передумают, развод может быть аннулирован. Но некоторые критики считают, что консультации перед браком или даже рождением ребенка могут быть более эффективными.

Пользователи соцсетей и местные СМИ поддержали решение суда. В то же время многие пользователи китайской платформы Weibo задавались вопросом, станет ли это решением проблемы. «Если отношения в паре разрушены, они могут начать винить ребенка за неудавшийся развод и дело кончится насилием», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Пекине, Китай, суд в ходе бракоразводного процесса обязал бывшего мужа выплатить жене компенсацию за работу по дому и воспитание сына. Его бывшая жена заявила, что за все пять лет брака он не выполнял никакие из домашних обязанностей, а также не участвовал в уходе за их общим ребенком.

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