Стало известно о планах туроператоров отправлять россиян по путевкам в Иран

Туроператоры планируют отправлять российских туристов по путевкам в Иран. Такая информация появилась на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Стало известно о визите делегации турбизнеса России в ближневосточную страну с целью оценить перспективы развития взаимных турпотоков. По прогнозам экспертов, первые организованные группы смогут отправиться в Иран ближе к осени. Однако в первую очередь поездки будут доступны для бизнес-туристов, посещающих корпоративные мероприятия.

По мнению владельца сети турагентств Unitours Дмитрия Маркова, у многих путешественников Иран ассоциируется с военными действиями, которых не было на территории государства десятилетиями. «Переименуй страну в Персию, как она называлась раньше, — и туристы с удовольствием сюда полетят», — рассудил предприниматель.

Ранее в марте правоохранительные органы Ирана пресекли попытку угона самолета пассажиром. Уточняется, что нарушитель порядка потребовал развернуть воздушное судно его к «южным берегам Персидского залива» — в сторону арабских стран: Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.