Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал об объединяющих россиян санкциях Запада. Он заявил в интервью «Би-би-си», что санкции воспринимаются как неправовые, довольно агрессивные и враждебные действия.

«Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», — сказал Нарышкин.

По его словам, в последнее время замечен существенный рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Глава СВР добавил, что было бы очень плохо, если бы это неприятие переросло в ненависть. «Вот этого нужно остерегаться», — заключил он.

В этом же интервью Нарышкин рассказал, что руководство ЕС готовит новую провокацию против России — клеветнические обвинения в разжигании Москвой антипрививочного движения за рубежом.

Также он заявлял, что Великобритания в настоящее время идет на прямую конфронтацию с Россией, однако такая политика недальновидна.

В марте стало известно, что Великобритания создаст антироссийский отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. Предположительно, новый отряд будет работать вместе с Секретной разведывательной службой MI6 над проведением тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.