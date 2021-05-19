Самый высокий бассейн западного полушария открылся в США

В нью-йоркском районе Бруклин открылся самый высокий бассейн западного полушария. Он расположен на вершине 68-этажной жилой башни Brooklyn Point. Об этом сообщает New York Post.

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Бассейн находится на высоте почти вдвое большей, чем у резервуара, расположенного на сингапурском курорте Marina Bay Sands. Реализацией проекта занималась архитектурная фирма Kohn Pedersen Fox Associates из США. Работы стартовали в начале 2018 года и продолжались на протяжении трех лет. Бассейн будет открыт для посетителей каждый год с весны по осень.

Риелтор, занимающийся продажами апартаментов в башне, Райан Серхант (Ryan Serhant) отметил, что бассейн невозможно ни с чем сравнить. Он оборудован системой подогрева и окружен террасой с шезлонгами и растениями. Оттуда открывается панорамный вид на пейзаж Манхэттена. На территории также есть раздевалки и душевые. Вскоре там появится обсерватория, из которой можно будет понаблюдать за звездами.

В июне 2019 года в британской столице задумали построить 55-этажный небоскреб с панорамным бассейном на крыше. Проект получил название «Бескрайний Лондон» (Infinity London). Работы планировали начать в 2020 году. Стены и полы бассейна захотели сделать прозрачными, чтобы посетители верхних этажей могли наблюдать за плавающими людьми.