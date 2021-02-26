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Известный боксер решил избавиться от бассейна ради семьи

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Фото: zoopla.co.uk

Известный британский боксер пакистанского происхождения Амир Хан (Amir Khan) решил избавиться от бассейна и тренажерного зала, которые находятся в отдельно стоящих зданиях на его участке в городе Болтон. Спортсмен планирует реконструировать постройки ради семьи. Об этом сообщает DailyMail.

Хан задумал в буквальном смысле залить бассейн бетоном и демонтировать все оборудование в тренажерном зале. Он хочет отремонтировать помещения, создав в них две отдельные квартиры, где будут останавливаться его многочисленные родственники. Проект перепланировки зданий уже одобрили в профильном ведомстве.

Особенностью бассейна размером 11 на 5 метров служил его дизайн — на дне резервуара был выложен мозаичный орнамент в виде боксерских перчаток с инициалами Хана. На украшение спортсмен потратил сотни тысяч фунтов стерлингов. Хан решил поменять только интерьер комнат и сохранить стеклянный фасад зданий. Строительные работы должны начаться в конце 2021 года.

По данным издания, спортсмен также использовал помещения в качестве убежища, где уединялся во время конфликтов с женой. Хан отметил, что возможность оставаться одному давала ему личное пространство и помогла сохранить брак с его супругой Фарьялей Махдум.

«Иногда мне все еще требуется личное пространство, где я могу побыть с друзьями и немного расслабиться. При этом Фарьяль вправе делать то же самое. Я действительно считаю, что наличие отдельного дома сделало наши отношения крепче, потому что нам не приходилось смотреть друг другу в лицо все время», — пояснил Хан.

Амир Хан является бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). За профессиональную карьеру он провел 39 боев, в которых одержал 34 победы (21 из них нокаутом). В последнем поединке в июле 2019 года против австралийского боксера Билли Диба Хан одержал победу.

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