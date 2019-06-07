Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне

В британской столице планируется возвести небоскреб с панорамным бассейном на крыше. Об этом пишет The Mirror.

Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году. Стены и пол купальни будут прозрачными — посетители верхних этажей здания смогут видеть плавающих над ними людей.

Вместимость бассейна составит около 600 тысяч литров. Проект разработан дизайнерами компании Compass Pools. Они утверждают, что проект уникален — в мире больше нет бассейна на крыше с обзором в 360 градусов. По ночам воду будут подсвечивать, и здание, как заявили авторы идеи, будет выглядеть как «факел, инкрустированный драгоценными камнями».

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На этажах под бассейном планируется открыть люксовый отель. Дизайнеры не уточнили, каким образом будет обеспечиваться подача воды в высотную купальню.

В апреле текущего года в столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов. Произошедшее было заснято очевидцами, видеоролик разошелся по сети. На видео с разных ракурсов видно, как большие массы воды падают с высоты нескольких десятков этажей.

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