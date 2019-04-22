Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов. Произошедшее было заснято очевидцами, видеоролик разошелся по сети, в частности, появился в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.

На видео с разных ракурсов видно, как большие массы воды низвергаются с высоты нескольких десятков этажей.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на Филиппинах в понедельник, 22 апреля, около пяти часов вечера по местному времени (полдень по Москве). Подземные толчки были зафиксированы недалеко от столицы Филиппин, Манилы. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 40,2 километра.

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