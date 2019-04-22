В США сообщили о непрекращающихся землетрясениях

Ученые Калифорнийского технологического института в США выявили два миллиона слабых землетрясений в период с 2008 по 2017 годы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Новые данные показывают, что в Южной Калифорнии каждый день происходят 495 землетрясений с интервалом около трех минут. Ранее исследователи предполагали, что между толчками проходят 30 минут. Магнитуда этих сотрясений лежит в диапазоне от -2 (отрицательные значения характерны для очень малых смещений грунта и пород) до 1,7. Такую сейсмическую активность очень трудно различить на фоне естественного шума.

Толчки связаны с роем землетрясений, происходящих в долине Анза (рой землетрясений — один из типов группирования подземных мелкофокусных толчков). Результаты указывают на существование ранее не обнаруженных форшоков — слабых толчков, которые предшествуют более сильной сейсмической активности. Кроме того, ученые получили более четкую картину землетрясений в регионе, а также взаимодействия между разломами в земной коре.

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