Названы самые популярные небоскребы Москвы

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Аналитики агентства недвижимости Est-a-Tet составили рейтинг самых продаваемых жилых небоскребов столицы, проанализировав количество зарегистрированных в них в 2018 году договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Первое место списка занял высотный проект на Амурской улице в Восточном округе, где за прошлый год было продано более тысячи квартир. Второе досталось комплексу на Ильменской улице на севере города (754 ДДУ). На третьей строчке оказалась новостройка на Фестивальной улице (665 ДДУ), также возводимая в Северном округе.

В пятерку популярных высотных жилых комплексов также вошли проекты на Шелепихинской набережной (Северо-Западный округ) и на Мичуринском проспекте (Западный округ).

«В первом квартале 2019 года объем предложения, сосредоточенного в высотных жилых комплексах, составил 574 тысячи квадратных метров, это 18 процентов от общего объема предложения рынка новостроек столицы. Основная доля предложения относится к жилью комфорт и бизнес-класса», — отмечается в предоставленных материалах.

В январе 2019-го сообщалось, что покупатели первичного жилья комфорт-класса в Московском регионе неохотно останавливают свой выбор на квартирах выше 20 этажа, а самый востребованный этаж по итогам 2018 года — шестой.

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