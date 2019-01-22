Назван любимый этаж москвичей

Покупатели первичного жилья комфорт-класса в Московском регионе неохотно останавливают свой выбор на квартирах выше 20 этажа, а самый востребованный этаж по итогам 2018 года — шестой. Об этом свидетельствуют материалы исследования Urbanus (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как подсчитали эксперты Urbanus, с квартирам на шестых этажах столичных новостроек в 2018 году было заключено больше всего договоров долевого участия — 3,7 тысячи. В числе наиболее востребованных оказались также седьмой, восьмой, четвертый и пятый этажи — на каждый из них пришлось порядка 3,5 тысячи ДДУ.

Еще по 3,4 договоров заключено по покупке жилья на девятых и третьих этажах, около 3,11 тысячи — на вторых, и порядка 3,09 тысячи — на десятых этажах.

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Как подсчитали в компании, на квартирах с 21 по 25 этаж в 2018 году остановили свой выбор не более 4,8 процента покупателей новостроек комфорт-класса. Жилье выше 25 этажа приобрели лишь полтора процента покупателей.

В конце 2018 года своими данными о столичных высотных ЖК поделились аналитики компании «Метриум». По их статистике, за 2017 и 2018 год в «старой» Москве стартовали продажи, в общей сложности, в десяти небоскребах комфорт-класса. На декабрь 2018-го самое дешевое предложение жилья в одной из столичных высоток — студия за 3,3 миллиона рублей, отметили в компании.

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