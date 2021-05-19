Названа рекордная украденная у клиента банка в России сумма. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Его слова приводит РБК.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 миллионов рублей», — сказал Велигодский, добавив, что женщина сама перевела деньги на счет мошенников в другой банк.

Мошенники позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности банка, которые «сейчас будут спасать деньги». Жертва поверила им, сообщив, что у нее на счету 14 миллионов рублей. Также она раскрыла мошенникам информацию о счете в другом банке, на котором у нее хранятся еще 380 миллионов рублей.

«Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит "сотрудник ФСБ" и будет вами заниматься. Ей позвонили "ФСБ" и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их "спасателям"», — рассказал Велигодский.

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