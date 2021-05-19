В МИД Таджикистана рассказали о подготовке к визиту Путина

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал о подготовке к визиту президента России Владимира Путина в Душанбе, он назначен на вторую декаду сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Мухриддин добавил, что правительства России и Таджикистана, в том числе внешнеполитические ведомства, уже начали работу по содержательному наполнению визита. «Этому вопросу, естественно, уделим особое внимание в ходе сегодняшних переговоров», — отметил он.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также принял участие в мероприятиях по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.