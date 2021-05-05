В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Рахмона

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе планирующихся переговоров обсудят конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, разгоревшийся в конце апреля. Тему беседы лидеров двух стран раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться», — отметил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, Путин и Рахмон встрется в Москве 8 мая, накануне Дня Победы. При этом Песков подчеркнул, что визит президента Таджикистана был согласован еще до очередного обострения ситуации на таджикско-киргизской границе.

Ранее стало известно, что Рахмон посетит парад Победы, который пройдет в Москве по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

Бои на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались днем 29 апреля и вскоре переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам, Киргизия сообщает, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие.